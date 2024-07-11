Теперь закатываю баклажаны только таким способом: старинный бабушкин рецепт
dzen.ru
С наступлением лета многие из нас начинают думать о заготовках на зиму. Сегодня мы поделимся с вами уникальным рецептом, который передается из поколения в поколение: баклажаны по старинному бабушкиному рецепту.
Этот метод не только прост, но и позволяет баклажанам сохранить свой натуральный вкус и аромат.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 2 кг
- Чеснок — 5 зубчиков
- Соль — 2 столовые ложки
- Уксус 9% — 50 мл
- Сахар — 1 столовая ложка
- Перец черный молотый — 1 чайная ложка
- Лавровый лист — 5 штук
- Вода — 1 литр
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- Подготовка баклажанов: Начнем с того, что баклажаны нужно хорошо вымыть и нарезать кружочками толщиной примерно 1 см. Посолите их и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь.
- Жарка: После того как баклажаны пустили сок, обжарьте их до золотистой корочки на сковороде с растительным маслом.
- Заливка: В большой кастрюле вскипятите воду с добавлением уксуса, сахара, соли, лаврового листа и перца.
- Консервация: В стерилизованные банки укладывайте жареные баклажаны, между слоями добавляя мелко нарезанный чеснок. Залейте горячей заливкой, закройте крышками и стерилизуйте банки в кипящей воде в течение 15 минут.
- Охлаждение: После стерилизации плотно закрутите крышки и оставьте банки остывать в перевернутом виде под теплым полотенцем.
Эти баклажаны прекрасно подойдут как закуска к основным блюдам или просто как вкусное дополнение к столу в холодные зимние месяцы. Попробуйте этот рецепт, и вы удивите своих друзей и семью уникальным вкусом старинных заготовок!
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