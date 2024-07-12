Теперь закатываю баклажаны только таким методом: старинный бабушкин рецепт
sovet-ok.ru
Когда дело доходит до консервации овощей, каждая семья имеет свои секреты и излюбленные рецепты. Особенно ценятся старинные методы, передаваемые из поколения в поколение, как например, бабушкин рецепт закатки баклажанов, который обещает не только великолепный вкус, но и долговечность хранения.
Почему старинный рецепт баклажанов так популярен?
Этот метод не только сохраняет питательные вещества и насыщенный вкус баклажан, но и делает процесс консервации достаточно простым, чтобы его мог освоить любой желающий. В основе рецепта — простота и натуральность ингредиентов.
Какие ингредиенты понадобятся?
- Баклажаны — 5 кг
- Чеснок — 1 головка
- Красный острый перец — 2 шт.
- Соль — 3 ст. ложки
- Уксус 9% — 200 мл
- Сахар — 2 ст. ложки
- Вода — 2 литра
- Петрушка и укроп — по вкусу
Пошаговый процесс консервации баклажанов по-бабушкиному:
- Подготовка баклажан: Тщательно моем баклажаны, разрезаем на кружочки толщиной около 0.5 см. Подсаливаем и оставляем на 30 минут, чтобы они пустили сок.
- Приготовление маринада: В большую кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар, уксус, доводим до кипения.
- Бланширование: Опускаем кружочки баклажан в кипящий маринад и бланшируем 5 минут.
- Добавление специй: В каждую стерилизованную банку кладем по кусочку чеснока, красного перца, зелени.
- Закладка баклажан: Раскладываем предварительно бланшированные баклажаны по банкам.
- Заливка маринадом: Заливаем содержимое банок горячим маринадом, закручиваем крышки.
Советы по хранению:
Консервированные таким способом баклажаны идеально хранятся в прохладном темном месте. Они прекрасно дополнят любой зимний стол и будут отличным дополнением к мясным и рыбным блюдам.
Этот старинный рецепт не только позволяет насладиться вкусом свежих баклажан круглый год, но и приносит удовольствие от самого процесса их приготовления. Простота и доступность ингредиентов делают этот метод особенно привлекательным для всех, кто ценит домашнюю консервацию.
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