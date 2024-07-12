Теперь закатываю баклажаны только таким методом: старинный бабушкин рецепт

Когда дело доходит до консервации овощей, каждая семья имеет свои секреты и излюбленные рецепты. Особенно ценятся старинные методы, передаваемые из поколения в поколение, как например, бабушкин рецепт закатки баклажанов, который обещает не только великолепный вкус, но и долговечность хранения.

Почему старинный рецепт баклажанов так популярен?

Этот метод не только сохраняет питательные вещества и насыщенный вкус баклажан, но и делает процесс консервации достаточно простым, чтобы его мог освоить любой желающий. В основе рецепта — простота и натуральность ингредиентов.

Какие ингредиенты понадобятся?

Баклажаны — 5 кг

Чеснок — 1 головка

Красный острый перец — 2 шт.

Соль — 3 ст. ложки

Уксус 9% — 200 мл

Сахар — 2 ст. ложки

Вода — 2 литра

Петрушка и укроп — по вкусу

Пошаговый процесс консервации баклажанов по-бабушкиному:

Подготовка баклажан: Тщательно моем баклажаны, разрезаем на кружочки толщиной около 0.5 см. Подсаливаем и оставляем на 30 минут, чтобы они пустили сок. Приготовление маринада: В большую кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар, уксус, доводим до кипения. Бланширование: Опускаем кружочки баклажан в кипящий маринад и бланшируем 5 минут. Добавление специй: В каждую стерилизованную банку кладем по кусочку чеснока, красного перца, зелени. Закладка баклажан: Раскладываем предварительно бланшированные баклажаны по банкам. Заливка маринадом: Заливаем содержимое банок горячим маринадом, закручиваем крышки.

Советы по хранению:

Консервированные таким способом баклажаны идеально хранятся в прохладном темном месте. Они прекрасно дополнят любой зимний стол и будут отличным дополнением к мясным и рыбным блюдам.

Этот старинный рецепт не только позволяет насладиться вкусом свежих баклажан круглый год, но и приносит удовольствие от самого процесса их приготовления. Простота и доступность ингредиентов делают этот метод особенно привлекательным для всех, кто ценит домашнюю консервацию.