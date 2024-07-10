Теперь закатываю баклажаны только так: старинный бабушкин рецепт
agro-tm.ru
Маринованные баклажаны с чесноком — это отличный вариант для заготовок на зиму, который понравится всем любителям этого универсального овоща. Представляем вам детальный рецепт приготовления.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 5 кг
- Растительное масло — 0.5 литра
- Соль — 500 грамм
- Чеснок — 150 грамм
Для маринада:
- Вода — 5 литров
- 9% уксус — 200 грамм
Пошаговая инструкция:
1. Подготовка баклажанов:
Нарежьте баклажаны на желаемые кусочки.
Засыпьте нарезанные баклажаны солью, хорошо перемешайте и оставьте на час, чтобы они пустили сок.
2. Очистка:
Тщательно промойте баклажаны под проточной водой, чтобы избавиться от лишней соли.
3. Маринование:
Поместите баклажаны в кипящий маринад и варите их от 7 до 10 минут. Затем слейте отвар.
4. Добавление масла и чеснока:
В еще горячие баклажаны добавьте растительное масло и мелко нарубленный чеснок.
5. Расфасовка:
Тщательно перемешайте и уложите баклажаны в стерилизованные банки.
6. Консервация:
Закатайте банки, переверните их верх дном, укутайте в теплое одеяло и оставьте до полного остывания.
Эти маринованные баклажаны идеально подходят как закуска или дополнение к основным блюдам. Соблюдая этот рецепт, вы получите ароматные и вкусные баклажаны, которые сохранят свои свойства на протяжении всей зимы.
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