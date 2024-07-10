Теперь закатываю баклажаны только так: старинный бабушкин рецепт

Маринованные баклажаны с чесноком — это отличный вариант для заготовок на зиму, который понравится всем любителям этого универсального овоща. Представляем вам детальный рецепт приготовления.

Ингредиенты:

Баклажаны — 5 кг

Растительное масло — 0.5 литра

Соль — 500 грамм

Чеснок — 150 грамм

Для маринада:

Вода — 5 литров

9% уксус — 200 грамм

Пошаговая инструкция:

1. Подготовка баклажанов:

Нарежьте баклажаны на желаемые кусочки.

Засыпьте нарезанные баклажаны солью, хорошо перемешайте и оставьте на час, чтобы они пустили сок.

2. Очистка:

Тщательно промойте баклажаны под проточной водой, чтобы избавиться от лишней соли.

3. Маринование:

Поместите баклажаны в кипящий маринад и варите их от 7 до 10 минут. Затем слейте отвар.

4. Добавление масла и чеснока:

В еще горячие баклажаны добавьте растительное масло и мелко нарубленный чеснок.

5. Расфасовка:

Тщательно перемешайте и уложите баклажаны в стерилизованные банки.

6. Консервация:

Закатайте банки, переверните их верх дном, укутайте в теплое одеяло и оставьте до полного остывания.

Эти маринованные баклажаны идеально подходят как закуска или дополнение к основным блюдам. Соблюдая этот рецепт, вы получите ароматные и вкусные баклажаны, которые сохранят свои свойства на протяжении всей зимы.