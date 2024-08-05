Теперь заберут в армию на 2 года: в Госдуме сделали экстренное заявление

В России активно обсуждается инициатива, которая может существенно изменить подходы к предоставлению гражданства. Депутаты Госдумы предлагают сделать постановку на воинский учет обязательным условием для получения паспорта гражданина Российской Федерации.

Воинская обязанность для новых граждан:

Согласно предложению, постановка на воинский учет будет проводиться одновременно с процедурой получения паспорта. Также предлагается усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами, в том числе путем:

Увеличения срока службы в армии для мигрантов до двух лет.

Повышения призывного возраста для этой категории граждан.

Рассмотрение поправки планируется завершить до конца весенней сессии Госдумы, то есть до 5 августа.

"Кодекс мигрантов" – правила для приезжих:

Помимо вопросов воинской службы, обсуждается идея создания "Кодекса мигрантов" – документа, который установит 10 основных правил поведения для иностранцев в России. В частности, предлагается:

Сделать обязательным знание русского языка.

Ввести требование об обучении членов семьи мигрантов.

Установить нормы, касающиеся уважения культуры и традиций России.

Сделать обязательным официальное трудоустройство.

Кроме того, рассматривается возможность введения обязательной дактилоскопической и геномной регистрации, а также психологического тестирования для мигрантов.

Комплексный подход к регулированию миграции:

Данные инициативы – часть широкомасштабной работы по совершенствованию миграционного законодательства и ужесточению контроля за пребыванием иностранцев в России. На рассмотрении в Госдуме находится 25 законопроектов, касающихся миграционной политики.

Ужесточение правил для мигрантов связано с намерением государства регулировать миграционные потоки и обеспечить приоритетное право россиян на трудоустройство. Предлагаемые меры вызывают широкий общественный резонанс и активно обсуждаются экспертами.