Теперь заберут в армию на 2 года: в Госдуме сделали экстренное заявление
В России активно обсуждается инициатива, которая может существенно изменить подходы к предоставлению гражданства. Депутаты Госдумы предлагают сделать постановку на воинский учет обязательным условием для получения паспорта гражданина Российской Федерации.
Воинская обязанность для новых граждан:
Согласно предложению, постановка на воинский учет будет проводиться одновременно с процедурой получения паспорта. Также предлагается усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами, в том числе путем:
Увеличения срока службы в армии для мигрантов до двух лет.
Повышения призывного возраста для этой категории граждан.
Рассмотрение поправки планируется завершить до конца весенней сессии Госдумы, то есть до 5 августа.
"Кодекс мигрантов" – правила для приезжих:
Помимо вопросов воинской службы, обсуждается идея создания "Кодекса мигрантов" – документа, который установит 10 основных правил поведения для иностранцев в России. В частности, предлагается:
Сделать обязательным знание русского языка.
Ввести требование об обучении членов семьи мигрантов.
Установить нормы, касающиеся уважения культуры и традиций России.
Сделать обязательным официальное трудоустройство.
Кроме того, рассматривается возможность введения обязательной дактилоскопической и геномной регистрации, а также психологического тестирования для мигрантов.
Комплексный подход к регулированию миграции:
Данные инициативы – часть широкомасштабной работы по совершенствованию миграционного законодательства и ужесточению контроля за пребыванием иностранцев в России. На рассмотрении в Госдуме находится 25 законопроектов, касающихся миграционной политики.
Ужесточение правил для мигрантов связано с намерением государства регулировать миграционные потоки и обеспечить приоритетное право россиян на трудоустройство. Предлагаемые меры вызывают широкий общественный резонанс и активно обсуждаются экспертами.
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