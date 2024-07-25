Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь за перевозку детей грозят эти кары: новые штрафы введены в РФ за нарушение ПДД

Перевозка детей в автомобиле — это не просто во...

ridus.ru

Подписаться в Telegram

Перевозка детей в автомобиле — это не просто вопрос удобства, но прежде всего вопрос безопасности.

В России, как и во многих других странах, существуют строгие правила использования детских удерживающих систем, которые не только помогают предотвратить травмы в случае аварий, но и спасают жизни.

Актуальность использования удерживающих систем

Дорожные происшествия — одна из основных причин детских травм и смертей, особенно на загородных трассах и в городах с высоким трафиком. Использование специализированных детских автокресел снижает риск получения серьезных травм на 70-90%, по данным исследований безопасности дорожного движения.

Обязательные нормы безопасности

Согласно российскому законодательству, дети до 12 лет должны путешествовать в автомобиле, используя автокресла или адаптеры, соответствующие их возрасту, росту и весу. Для детей до семи лет необходимы специальные автокресла, обеспечивающие максимальную защиту.

Ключевые моменты при выборе автокресла

При выборе автокресла важно обратить внимание не только на возраст и размер ребенка, но и на качество крепления автокресла в автомобиле. Неправильная установка может существенно снизить эффективность автокресла в случае аварии.

Последствия несоблюдения правил

Несоблюдение правил перевозки детей влечет за собой не только моральную ответственность, но и штрафы, начиная от 3000 рублей. Власти рассматривают возможность ужесточения штрафов для усиления мер безопасности.

Соблюдение правил безопасной перевозки детей — это инвестиции в их будущее и здоровье. Важно, чтобы каждый водитель осознавал свою ответственность и строго придерживался установленных норм. Правильный выбор и использование детского автокресла не только избавит от штрафов, но и обеспечит спокойствие на дороге, зная, что ваш ребенок защищен.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

фото обработки тараканов 1400×620

Новости Татарстана

день назад

В списке Forbes оказались 4 бизнесмена из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

герметизация ванной в Казани

Новости Татарстана

день назад

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу»

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники сливают личные данные подростков и вымогают деньги

Новости Татарстана

день назад

Директора совета при МЧС РТ подозревают в мошенничестве на сумму более 5,5 млн

Новости Казани

день назад

Из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка

Новости Татарстана

день назад

Милонов прокомментировал количество новогодних выходных дней в 2025 году
Новости Казани
16 часов назад

22-летняя Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле

Загитова рассказала, что она будет исполнителем...

Новости Казани

4 часа назад

На Горьковском шоссе 27 июля установят 1 из 5 надземных пешеходных переходов

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

Новости Татарстана

7 часов назад

В Лениногорске 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости

Новости Казани

7 часов назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов
Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за ...
Новости Казани
9 часов назад

Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за проверки Генпрокуратуры

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанца арестовали за якобы склонение друзей к употреблению наркотиков

Новости Казани

9 часов назад

В Казани мать заключенного пыталась доставить ему наркотики в конфетах

Новости Казани

10 часов назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс
В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
Новости Татарстана
10 часов назад

В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение...
Новости Казани
14 часов назад

В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение планет с Луной