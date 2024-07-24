Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь за перевозку детей будут грозить эти кары: новые штрафы введены в РФ за нарушение ПДД

Перевозка детей в автомобиле — важная ответстве...

dizainmix.ru

Подписаться в Telegram

Перевозка детей в автомобиле — важная ответственность для каждого водителя, требующая не только внимания, но и строгого соблюдения установленных правил.

Актуальность использования удерживающих систем

На дорогах происходят частые аварии, в которых страдают дети, особенно это актуально для мест с высоким трафиком, как загородные трассы и городские перекрестки. Использование детских удерживающих систем существенно снижает риски травматизма при авариях.

Обязательные нормы безопасности для перевозки детей в РФ

Правила безопасности в России четко регламентированы: дети до 12 лет должны находиться в автокреслах, адаптированных к их возрасту, росту и весу. Для детей младше семи лет требуется специальное автокресло, в то время как для детей старше этого возраста предусмотрены адаптеры для ремней безопасности.

Ключевые моменты при выборе автокресел

Выбор автокресла не должен происходить спонтанно. Важно учитывать не только возраст, рост и вес ребенка, но и правильность установки устройства в машине, чтобы максимально увеличить уровень защиты.

Последствия несоблюдения правил

За пренебрежение правилами безопасности перевозки детей в России предусмотрены штрафы от 3000 рублей. Эти меры подчеркивают серьезность отношения к соблюдению безопасности. Также обсуждается возможность увеличения штрафов для усиления контроля над этим вопросом.

Соблюдение норм безопасности при транспортировке детей позволяет не только избежать штрафов, но и гарантирует защиту наших самых драгоценных пассажиров — малышей. Для каждого водителя, который отвечает за перевозку младших членов семьи, крайне важно грамотно подходить к выбору и использованию детских удерживающих систем. Эти меры вносят значительный вклад в общую безопасность на дорогах и формирование ответственного отношения к вождению.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

как убрать плесень в холодильнике в домашних условиях

Новости Татарстана

день назад

В списке Forbes оказались 4 бизнесмена из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

замена ноутбуков замена петель в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу»

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники сливают личные данные подростков и вымогают деньги

Новости Татарстана

день назад

Директора совета при МЧС РТ подозревают в мошенничестве на сумму более 5,5 млн

Новости Казани

день назад

Из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка

Новости Татарстана

день назад

Милонов прокомментировал количество новогодних выходных дней в 2025 году
Новости Казани
16 часов назад

22-летняя Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле

Загитова рассказала, что она будет исполнителем...

Новости Казани

4 часа назад

На Горьковском шоссе 27 июля установят 1 из 5 надземных пешеходных переходов

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

Новости Татарстана

7 часов назад

В Лениногорске 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости

Новости Казани

7 часов назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов
Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за ...
Новости Казани
9 часов назад

Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за проверки Генпрокуратуры

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанца арестовали за якобы склонение друзей к употреблению наркотиков

Новости Казани

9 часов назад

В Казани мать заключенного пыталась доставить ему наркотики в конфетах

Новости Казани

10 часов назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс
В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
Новости Татарстана
10 часов назад

В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение...
Новости Казани
14 часов назад

В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение планет с Луной