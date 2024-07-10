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Теперь вход запрещен даже с билетом: граждане России в шоке от новой ловушки РЖД

В последние месяцы российские пассажиры железнодорожного транспорта все чаще сталкиваются с неприятной ситуацией: аннулированием уже оплаченных билетов.

news.myseldon.com

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В последние месяцы российские пассажиры железнодорожного транспорта все чаще сталкиваются с неприятной ситуацией: аннулированием уже оплаченных билетов.

Как выяснилось, корень проблемы кроется в технических сбоях на сайте Российских железных дорог (РЖД), особенно заметных в периоды пикового спроса, сообщает ProGorodSamara.

Причины и предупреждения

Технические сбои наиболее часто возникают в часы наибольшей загрузки системы бронирования, особенно в утренние часы около 8:00, когда риск неудачной покупки билетов наиболее велик. В эти периоды серверы испытывают максимальные нагрузки из-за высокой активности пользователей.

Что делать, если билет аннулирован

Если произошла аннуляция билета, обычно возврат средств происходит в течение 15 минут. Однако при возникновении задержек пассажирам следует обратиться в службу поддержки РЖД, которая обязана осуществить возврат не позднее следующего дня.

Рекомендации по минимизации рисков

Чтобы избежать проблем с бронированием, путешественникам советуют:

  • Покупать билеты заранее, особенно на востребованные направления.
  • Избегать покупок в периоды пиковой нагрузки.
  • Тщательно проверять правильность вводимых данных при бронировании.
  • Сохранять все подтверждения оплаты и корреспонденцию с агентствами.
  • При возникновении технических проблем незамедлительно обращаться в службу поддержки.

Дополнительные меры предосторожности

В случае потери паспорта перед поездкой не стоит отказываться от поездки, поскольку на вокзале можно оформить временное удостоверение личности, действительное в течение трёх месяцев.

Соблюдение этих мер позволит избежать большинства проблем с бронированием билетов и сделает путешествие на поезде более комфортным и приятным.

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