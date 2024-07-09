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Теперь вход запрещен даже с билетом: граждане РФ в шоке от новой ловушки РЖД

В последнее время российские путешественники всё чаще сталкиваются с неприятной проблемой: забронированные и оплаченные билеты на поезд внезапно аннулируются.

imghub.ru

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В последнее время российские путешественники всё чаще сталкиваются с неприятной проблемой: забронированные и оплаченные билеты на поезд внезапно аннулируются. Причина сбоев в технических накладках, которые возникают из-за бича пикового спроса.

По информации портала Progorodsamara.ru, причиной отмены билетов чаще всего являются технические ошибки на сайте РЖД. Система не справляется с нагрузкой, особенно в часы пик, когда множество пассажиров пытаются приобрести билеты на популярные даты, в особенности утром (около 8 утра) – самое «опасное» время для покупки.

Если билет был аннулирован, деньги как правило возвращаются на счёт в течение 15 минут. В случае задержки возврата необходимо обратиться в службу поддержки РЖД. Максимальный срок возврата – на следующий день.

Для минимизации рисков отмены билета следует приобретать их заранее, избегать часов пик на сайте РЖД, внимательно проверять все данные при бронировании, сохранять подтверждение оплаты и при возникновении проблем обращаться в службу поддержки компании.

Необходимо помнить, что даже в случае потери паспорта не стоит отказываться от поездки, так как на вокзале можно получить временное удостоверение личности, действительное в течение трёх месяцев.

Соблюдение данных рекомендаций поможет сделать путешествия на поезде более комфортными и предсказуемыми.

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