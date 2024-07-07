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Теперь вход закрыт даже с билетом: россияне в шоке от новой ловушки РЖД

Многие пассажиры в Российской Федерации недавно столкнулись с неприятной ситуацией: забронированные и оплаченные билеты на поезда неожиданно аннулировались.

nashgorod.ru

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Многие пассажиры в Российской Федерации недавно столкнулись с неприятной ситуацией: забронированные и оплаченные билеты на поезда неожиданно аннулировались.

Эта проблема вызвала немало вопросов и тревог среди путешественников, стремящихся найти надежный способ приобретения проездных документов, сообщает «Про Город Самара».

Проблемы в часы пик на сайте РЖД

Основной причиной аннулирования билетов, как выяснилось, стали технические сбои во время пиковых часов на сайте Российских железных дорог. Самые критические моменты приходятся примерно на 8 утра, когда начинается продажа билетов на востребованные даты и направления. Именно в эти периоды сайт испытывает максимальную нагрузку, что приводит к ошибкам в бронировании.

Ситуация с возвратом денег

Путешественники, столкнувшиеся с аннуляцией, часто видят, что оплата прошла, но билеты оказываются недействительными. Представители РЖД уверяют, что если деньги были списаны, но операция по покупке билета не была завершена успешно, то в течение 15 минут средства должны быть автоматически возвращены на счет клиента. В случае задержек, возврат гарантированно производится в течение суток.

Как избежать аннуляции билетов

  • Планирование: Организуйте свои поездки заблаговременно, покупая билеты как можно раньше.
  • Избегайте покупок в часы пик: Постарайтесь приобретать билеты в менее загруженное время, чтобы минимизировать риск сбоев.
  • Внимательность и спокойствие: Тщательно следите за статусом вашего заказа и сохраняйте доказательства оплаты и бронирования.
  • Связь с поддержкой: При возникновении проблем не стесняйтесь обращаться в службу поддержки РЖД.

Дополнительные советы

Даже в случае потери паспорта, на который оформлен билет, пассажиры могут воспользоваться правом на поездку по временному удостоверению личности в течение 3 месяцев с момента его выдачи.

Проблемы с бронированием билетов на поезда стали серьезным вызовом для многих россиян, но соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать риски и сделать ваше путешествие более комфортным и предсказуемым.

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