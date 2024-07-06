Теперь вход закрыт даже с билетом: россияне в ауте от новой ловушки РЖД
livejournal.com
Многие пассажиры в России столкнулись с неприятной ситуацией: забронированные и оплаченные билеты на поезд неожиданно аннулируются.
В чем причина и как не остаться без места в поезде, разбирался progorodsamara.
«Час пик» для сайта РЖД
Как выяснилось, сбои в системе чаще всего происходят в моменты пиковой нагрузки, например, около 8 утра, когда стартуют продажи билетов на популярные даты. Сайт РЖД не справляется с наплывом пользователей, что и приводит к техническим накладкам.
Деньги есть, а билетов нет?
Пассажиры в растерянности: в личном кабинете отображается информация об оплате, но фактически билеты оказываются недействительны. В РЖД успокаивают: даже если деньги спишутся, это не гарантирует успешного завершения операции. В течение 15 минут средства автоматически вернутся на счет.
РЖД работает над проблемой
В компании признают существование проблемы и приносят извинения за доставленные неудобства. Все средства, списанные по ошибке, гарантированно возвращаются клиентам в течение суток.
Что делать, чтобы не остаться без билета?
- Планируйте поездки заранее и покупайте билеты заблаговременно.
- Старайтесь избегать покупки билетов в часы пик, когда нагрузка на сайт максимальна.
- Сохраняйте спокойствие и внимательно проверяйте статус заказа. Если возникли проблемы, обратитесь в службу поддержки РЖД.
И не забывайте: даже если вы потеряли паспорт, на который оформлен билет, у вас есть 90 дней, чтобы отправиться в поездку по временному удостоверению личности.
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