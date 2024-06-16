Теперь в поездах такое делать нельзя: как будут ездить пассажиры РЖД уже этим летом

С наступлением лета, многие россияне планируют свои путешествия на поезде, и в этом контексте крайне важно быть в курсе последних изменений в правилах проезда на поездах РЖД, которые начали действовать с осени прошлого года.

Понимание этих правил поможет путешественникам избежать недоразумений и сделать их поездку максимально комфортной.

Важные изменения в правилах размещения

Одно из ключевых обновлений касается пребывания пассажиров на своих местах. Теперь пассажирам, расположенным на верхних полках, необходимо оставаться на них в течение всего пути, за исключением времени, отведенного для приема пищи утром, в обед и вечером.

Это правило было введено в ответ на жалобы пассажиров, желающих использовать столики для еды и работы без ограничений.

Нормы использования электронных устройств

Для обеспечения комфорта всех пассажиров введены ограничения на использование электронных устройств: