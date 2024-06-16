Теперь в поездах такое делать нельзя: как будут ездить пассажиры РЖД уже этим летом
zlatoust.info
С наступлением лета, многие россияне планируют свои путешествия на поезде, и в этом контексте крайне важно быть в курсе последних изменений в правилах проезда на поездах РЖД, которые начали действовать с осени прошлого года.
Понимание этих правил поможет путешественникам избежать недоразумений и сделать их поездку максимально комфортной.
Важные изменения в правилах размещения
- Одно из ключевых обновлений касается пребывания пассажиров на своих местах. Теперь пассажирам, расположенным на верхних полках, необходимо оставаться на них в течение всего пути, за исключением времени, отведенного для приема пищи утром, в обед и вечером.
Это правило было введено в ответ на жалобы пассажиров, желающих использовать столики для еды и работы без ограничений.
Нормы использования электронных устройств
Для обеспечения комфорта всех пассажиров введены ограничения на использование электронных устройств:
- Запрещено громкое прослушивание музыки и видео.
- Не допускаются репетиции и музыкальные занятия, которые могут создавать шум.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань