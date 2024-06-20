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Теперь в поездах это делать нельзя: россиянам рассказали, как будут ездить пассажиры РЖД уже этим летом

В последние месяцы Российские железные дороги внедрили новые правила для пассажиров, направленные на улучшение комфорта и порядка во время путешествий на поезде.

razrisyika.ru

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В последние месяцы Российские железные дороги внедрили новые правила для пассажиров, направленные на улучшение комфорта и порядка во время путешествий на поезде. Понимание этих правил поможет сделать ваше путешествие не только комфортным, но и беззаботным.

Новые правила использования спальных мест

  • Одно из значительных изменений касается времени использования нижних и верхних полок в спальных вагонах. В часы приема пищи – с 7 до 10 утра, с 12 до 15 дня и с 19 до 21 вечера – каждому пассажиру предоставляется час на использование полки. Это изменение направлено на предотвращение споров и создания комфорта всех путешествующих, особенно тех, кто предпочитает верхние полки.

Регулирование уровня шума и использование электроники

Для создания спокойной атмосферы в вагонах введены следующие правила:

  • Прослушивание музыки и просмотр видео разрешены только через наушники и на умеренной громкости.
  • Использование музыкальных инструментов во время поездки запрещено.

Соблюдение этих правил гарантирует, что ваше путешествие будет не только приятным, но и безопасным. Нарушение может привести к штрафам или даже высадке из поезда, поэтому важно заранее ознакомиться с нормами и подходить к планированию поездки ответственно. Наслаждайтесь каждой минутой в дороге, зная, что вы полностью соответствуете обновленным требованиям РЖД.

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