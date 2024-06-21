Теперь в поездах это делать нельзя: россиянам рассказали, как будут ездить клиенты РЖД уже этим летом

РЖД ввели новые правила для своих клиентов, направленные на повышение комфорта и порядка во время поездок.

Разберемся в основных изменениях.

Регламент использования спальных мест:

Ключевое нововведение – временное ограничение на использование своих мест для сна в часы приема пищи: с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00.

В эти периоды пассажирам предоставляется по часу на использование не своей полки снизу.

Цель нововведения – снизить количество конфликтных ситуаций между пассажирами, особенно занимающими верхние полки, и обеспечить всем возможность комфортно поесть.

Тишина и порядок в вагоне:

Чтобы обеспечить спокойную обстановку, слушать аудио и смотреть видео теперь можно только в наушниках на средней громкости.

Игра на музыкальных инструментах в период поездки запрещается.

За нарушение правил предусмотрены административные санкции – от штрафа до высадки из поезда.

Рекомендации для пассажиров:

Избегайте покупки билетов в часы пик, чтобы не столкнуться с очередями.

Всегда получайте электронный билет – это гарантия вашей брони и удобный способ контроля.

После покупки билетов онлайн внимательно проверяйте банковские операции, чтобы вовремя заметить и исправить возможные ошибки.

Новые правила РЖД призваны сделать путешествия на поезде более комфортными, спокойными и безопасными для всех пассажиров. Соблюдение этих правил – залог приятной поездки!