Теперь в поездах это делать нельзя: россиянам рассказали, как будут ездить клиенты РЖД уже этим летом
gazeta-bam.ru
РЖД ввели новые правила для своих клиентов, направленные на повышение комфорта и порядка во время поездок.
Разберемся в основных изменениях.
Регламент использования спальных мест:
- Ключевое нововведение – временное ограничение на использование своих мест для сна в часы приема пищи: с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00.
В эти периоды пассажирам предоставляется по часу на использование не своей полки снизу.
Цель нововведения – снизить количество конфликтных ситуаций между пассажирами, особенно занимающими верхние полки, и обеспечить всем возможность комфортно поесть.
Тишина и порядок в вагоне:
- Чтобы обеспечить спокойную обстановку, слушать аудио и смотреть видео теперь можно только в наушниках на средней громкости.
- Игра на музыкальных инструментах в период поездки запрещается.
- За нарушение правил предусмотрены административные санкции – от штрафа до высадки из поезда.
Рекомендации для пассажиров:
- Избегайте покупки билетов в часы пик, чтобы не столкнуться с очередями.
- Всегда получайте электронный билет – это гарантия вашей брони и удобный способ контроля.
- После покупки билетов онлайн внимательно проверяйте банковские операции, чтобы вовремя заметить и исправить возможные ошибки.
Новые правила РЖД призваны сделать путешествия на поезде более комфортными, спокойными и безопасными для всех пассажиров. Соблюдение этих правил – залог приятной поездки!
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