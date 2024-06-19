Теперь в поездах это делать нельзя: как будут ездить пассажиры РЖД уже этим летом

Путешествие на поезде — это всегда приключение, и чтобы ваш опыт был максимально комфортным и беззаботным, стоит заранее ознакомиться с обновленными правилами РЖД, которые начали действовать с осени 2023 года.

Разделение времени использования полок

Важное изменение касается распределения времени на нижних и верхних полках, где на каждый прием пищи выделяется по одному часу в промежутках между 7 и 10 утра, 12 и 15 часами дня и 19 и 21 часами вечера.

Это нововведение направлено на решение конфликтов и повышение уровня комфорта для всех пассажиров, особенно тех, кто расположен на верхних полках.

Правила для шума и использования электронных устройств

Для создания спокойной обстановки в вагонах установлены следующие ограничения:

Слушать музыку и смотреть видео рекомендуется только в наушниках на умеренной громкости.

Игра на музыкальных инструментах в поезде не допускается.

Дополнительные правила

Важно также учитывать ряд других норм при планировании поездки:

Домашние животные: Их перевозка возможна только при наличии соответствующих документов и в специальных контейнерах.

Курение: Запрещено во всех частях поезда, включая тамбуры.

Багаж: Не должен создавать неудобства другим пассажирам.

Алкоголь: Употребление разрешено только в вагонах-ресторанах и барах.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать ваше путешествие на поезде РЖД приятным и безопасным. Несоблюдение может привести к штрафам или даже к высадке из поезда. Планируйте свои поездки осмотрительно и наслаждайтесь комфортом на полной скорости!