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Теперь в поездах это делать нельзя: как будут ездить пассажиры РЖД уже этим летом

Путешествие на поезде — это всегда приключение, и чтобы ваш опыт был максимально комфортным и беззаботным, стоит заранее ознакомиться с обновленными правилами РЖД.

newsler.ru

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Путешествие на поезде — это всегда приключение, и чтобы ваш опыт был максимально комфортным и беззаботным, стоит заранее ознакомиться с обновленными правилами РЖД, которые начали действовать с осени 2023 года.

Разделение времени использования полок

  • Важное изменение касается распределения времени на нижних и верхних полках, где на каждый прием пищи выделяется по одному часу в промежутках между 7 и 10 утра, 12 и 15 часами дня и 19 и 21 часами вечера.

Это нововведение направлено на решение конфликтов и повышение уровня комфорта для всех пассажиров, особенно тех, кто расположен на верхних полках.

Правила для шума и использования электронных устройств

Для создания спокойной обстановки в вагонах установлены следующие ограничения:

  • Слушать музыку и смотреть видео рекомендуется только в наушниках на умеренной громкости.
  • Игра на музыкальных инструментах в поезде не допускается.

Дополнительные правила

Важно также учитывать ряд других норм при планировании поездки:

  • Домашние животные: Их перевозка возможна только при наличии соответствующих документов и в специальных контейнерах.
  • Курение: Запрещено во всех частях поезда, включая тамбуры.
  • Багаж: Не должен создавать неудобства другим пассажирам.
  • Алкоголь: Употребление разрешено только в вагонах-ресторанах и барах.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать ваше путешествие на поезде РЖД приятным и безопасным. Несоблюдение может привести к штрафам или даже к высадке из поезда. Планируйте свои поездки осмотрительно и наслаждайтесь комфортом на полной скорости!

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