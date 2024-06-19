Теперь в поездах это делать нельзя: как будут ездить пассажиры РЖД уже этим летом
newsler.ru
Путешествие на поезде — это всегда приключение, и чтобы ваш опыт был максимально комфортным и беззаботным, стоит заранее ознакомиться с обновленными правилами РЖД, которые начали действовать с осени 2023 года.
Разделение времени использования полок
- Важное изменение касается распределения времени на нижних и верхних полках, где на каждый прием пищи выделяется по одному часу в промежутках между 7 и 10 утра, 12 и 15 часами дня и 19 и 21 часами вечера.
Это нововведение направлено на решение конфликтов и повышение уровня комфорта для всех пассажиров, особенно тех, кто расположен на верхних полках.
Правила для шума и использования электронных устройств
Для создания спокойной обстановки в вагонах установлены следующие ограничения:
- Слушать музыку и смотреть видео рекомендуется только в наушниках на умеренной громкости.
- Игра на музыкальных инструментах в поезде не допускается.
Дополнительные правила
Важно также учитывать ряд других норм при планировании поездки:
- Домашние животные: Их перевозка возможна только при наличии соответствующих документов и в специальных контейнерах.
- Курение: Запрещено во всех частях поезда, включая тамбуры.
- Багаж: Не должен создавать неудобства другим пассажирам.
- Алкоголь: Употребление разрешено только в вагонах-ресторанах и барах.
Соблюдение этих простых правил поможет сделать ваше путешествие на поезде РЖД приятным и безопасным. Несоблюдение может привести к штрафам или даже к высадке из поезда. Планируйте свои поездки осмотрительно и наслаждайтесь комфортом на полной скорости!
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