С нового года в России вступило в силу значимое изменение, касающееся взаимодействия между собственниками жилых помещений и поставщиками коммунальных услуг.

В соответствии с новым правилом, ответственность за получение данных о поверке счетчиков теперь ложится на поставщиков услуг, которым необходимо использовать систему «Аршин» для этой цели.

Данная система, контролируемая Росстандартом, централизованно собирает информацию о всех поверках счетчиков по стране, упрощая доступ к данным и исключая необходимость для собственников предоставлять соответствующие документы.

Это нововведение приходит на смену прежней практике, когда от жильцов требовались подтверждающие документы для избежания установления повышенных тарифов. Такие действия были признаны Верховным судом незаконными, учитывая доступность информации в системе «Аршин».

Теперь собственники имеют право на перерасчет коммунальных платежей за период начисления повышенных тарифов, если таковые были установлены без учета актуальных данных о поверке счетчиков. Это изменение значительно упрощает процесс взаимодействия с коммунальными службами и защищает права потребителей.