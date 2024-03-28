Теперь тотально запрещено: владельцы квартир больше никогда не смогут делать это

С начала прошлого года в России был введен новый закон, который запрещает коммунальным компаниям требовать от владельцев жилых помещений документацию, подтверждающую калибровку приборов учета коммунальных ресурсов.

Теперь поставщики услуг должны самостоятельно обращаться к системе «Аршин», контролируемой Росстандартом, чтобы узнать информацию о калибровке счетчиков. До внедрения этого правила, владельцам необходимо было предоставлять соответствующие справки, в противном случае они подвергались начислению коммунальных платежей по повышенным ставкам. Верховный суд России признал такие требования необоснованными, указав на доступность всей необходимой информации в системе «Аршин».

Теперь жители могут требовать пересчет оплаты за коммунальные услуги за период, когда им были начислены платежи по повышенным тарифам без учета данных о проверке счетчиков.