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· Ульяна Сенько

Теперь тотально запрещено: собственники квартир больше никогда не смогут делать это

Теперь тотально запрещено: собственники квартир больше никогда не смогут делать это

master-refit.ru

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С февраля 2023 года в России вступил в силу нововведение, которое освобождает владельцев жилых помещений от необходимости предъявлять коммунальным компаниям документацию, подтверждающую проведение поверки счетчиков.

Теперь обязанность по сбору информации о поверке лежит на поставщиках услуг, которым следует обращаться к базе данных «Аршин», контролируемой Росстандартом, где собраны сведения о всех проведенных поверках по стране.

До этого изменения закона, отсутствие у потребителей подтверждающих документов приводило к начислению им повышенных тарифов за коммунальные услуги. Однако Верховный суд России постановил, что такое требование не имеет законных оснований, учитывая доступность необходимой информации в системе «Аршин» для ресурсоснабжающих организаций.

В итоге, если поставщик услуг нарушает это правило, устанавливая повышенные тарифы без учета информации о поверке, жильцы имеют полное право настроить на перерасчет платежей за весь период, когда им начислялись завышенные суммы.

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