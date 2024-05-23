Теперь строго запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 1 июня

Какие льготы ждут пенсионеров после 70 лет?



Переход на восьмой десяток – важная веха в жизни. Для многих это время заслуженного отдыха, но и период, когда может потребоваться дополнительная поддержка. Государство предлагает ряд льгот для пенсионеров старше 70 лет, призванных облегчить жизнь и помочь сохранить достойный уровень жизни. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказывает о ключевых изменениях и возможностях.



Финансовая подушка безопасности:



Удвоение фиксированной выплаты к пенсии после 80 лет:существенная мера поддержки, которая позволяет пенсионерам чувствовать себя увереннее в материальном плане.



Облегчение коммунального груза:



Компенсация расходов на ЖКХ: пенсионеры старше 70 лет в большинстве регионов имеют право на частичную компенсацию платежей за коммунальные услуги, включая капитальный ремонт.



Полное освобождение от платы за ЖКХ после 80 лет: государство берёт на себя расходы по жилищно-коммунальному обслуживанию, что является значительной помощью для пожилых людей.



Важно помнить:



Льготы на оплату ЖКХ часто предоставляются с учётом состава семьи и площади жилья. Например, в Москве льгота рассчитывается исходя из нормы 33 кв.м на человека.



Советы пенсионерам и их близким:



Будьте в курсе своих прав: регулярно проверяйте информацию о льготах в местных органах соцзащиты или на портале "Госуслуги".



Соберите все необходимые документы: подтвердите свой статус и право на льготы, чтобы избежать бюрократических затруднений.



Государственная поддержка пенсионеров старше 70 лет – важный элемент социальной политики. Воспользуйтесь своими правами и живите комфортно!