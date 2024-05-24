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Теперь строго запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 1 июня

Достижение 70-летнего возраста – не только повод для поздравлений, но и возможность воспользоваться дополнительными мерами поддержки от государства.

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Достижение 70-летнего возраста – не только повод для поздравлений, но и возможность воспользоваться дополнительными мерами поддержки от государства. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о том, какие льготы и преимущества ждут россиян, перешагнувших этот значимый рубеж.

Пенсия значительно вырастает: По достижении 80 лет фиксированная выплата к пенсии увеличивается вдвое. Это существенная материальная помощь, которая помогает пожилым людям чувствовать себя увереннее.

Коммунальные платежи – меньше: Для пенсионеров старше 70 лет в большинстве регионов предусмотрена компенсация 50% расходов на ЖКУ, включая капремонт. А после 80 лет государство полностью берет на себя эти расходы.

Важно знать:

Льготы предоставляются при соблюдении ряда условий. Например, они могут быть доступны только одиноко проживающим пенсионерам или семьям, состоящим преимущественно из пожилых людей.
Размер компенсации зависит от нормы площади жилья на человека, которая устанавливается в каждом регионе отдельно.

Полезные советы пенсионерам:

Не стесняйтесь обращаться в органы соцзащиты или на портал "Госуслуги", чтобы узнать обо всех видах поддержки, на которые вы имеете право.
Своевременно предоставляйте документы, подтверждающие право на льготы, особенно если в вашей семье есть пенсионеры старше 70 лет.

Государство стремится создать комфортные условия для жизни пожилых граждан, и льготы для пенсионеров – одна из важных составляющих этой политики.

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