Теперь станет запрещено: российских пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз в июле
dzen.ru
В России вступили в силу обновленные правила предоставления льгот пенсионерам старше 70 лет. Эксперты по пенсионному обеспечению рассказывают о самых важных изменениях.
Больше денег и помощь по ЖКХ
Надбавка к пенсии: Для пенсионеров, достигших 70-летнего возраста, увеличена фиксированная выплата к пенсии. Это особенно актуально для самой старшей категории пенсионеров — 80-90 лет.
Льготы по ЖКХ: В разных регионах России действуют программы субсидирования расходов на оплату жилья и коммунальных услуг для пенсионеров. Например, после 70 лет можно платить за ЖКХ в два раза меньше, а после 80 лет — вообще не платить. Также предусмотрена помощь с ремонтом.
Кто может рассчитывать на поддержку?
Важно учесть, что льготы предоставляются не всем подряд.
Помощь получат, в первую очередь, пенсионеры, живущие одни или в семьях, где нет работающих.
Размер льгот зависит от площади жилья. Например, в Москве льготы предоставляются на норму 33 квадратных метра на человека. За превышение придется доплачивать.
Новые льготы — это важный шаг на пути к созданию комфортных условий для жизни пожилых людей в России.
Однако, чтобы воспользоваться своими правами, пенсионерам и их близким необходимо внимательно изучить все условия и порядок предоставления мер поддержки.
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