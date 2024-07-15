Теперь станет запрещено: российских пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз в июле

В России вступили в силу обновленные правила предоставления льгот пенсионерам старше 70 лет. Эксперты по пенсионному обеспечению рассказывают о самых важных изменениях.

Больше денег и помощь по ЖКХ

Надбавка к пенсии: Для пенсионеров, достигших 70-летнего возраста, увеличена фиксированная выплата к пенсии. Это особенно актуально для самой старшей категории пенсионеров — 80-90 лет.

Льготы по ЖКХ: В разных регионах России действуют программы субсидирования расходов на оплату жилья и коммунальных услуг для пенсионеров. Например, после 70 лет можно платить за ЖКХ в два раза меньше, а после 80 лет — вообще не платить. Также предусмотрена помощь с ремонтом.

Кто может рассчитывать на поддержку?

Важно учесть, что льготы предоставляются не всем подряд.

Помощь получат, в первую очередь, пенсионеры, живущие одни или в семьях, где нет работающих.

Размер льгот зависит от площади жилья. Например, в Москве льготы предоставляются на норму 33 квадратных метра на человека. За превышение придется доплачивать.

Новые льготы — это важный шаг на пути к созданию комфортных условий для жизни пожилых людей в России.

Однако, чтобы воспользоваться своими правами, пенсионерам и их близким необходимо внимательно изучить все условия и порядок предоставления мер поддержки.