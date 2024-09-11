«Теперь станет запрещено»: доживших до 70 лет российских пенсионеров ждет огромный сюрприз в сентябре

С 2024 года в России вступили в силу новые меры поддержки для граждан старше 70 лет. Эти изменения направлены на улучшение финансового состояния пожилых людей и значительно облегчают их жизнь. Пенсионный специалист Анастасия Киреева рассказала о ключевых аспектах нововведений и их значении для общества.

Увеличение фиксированной части пенсии

Одним из важнейших изменений стало удвоение фиксированной выплаты к пенсии при достижении 70 лет. Это нововведение направлено на поддержку не только пенсионеров, но и тех, кто уже преодолел 80-летний рубеж. По словам Анастасии Киреевой, эти меры призваны обеспечить более высокий уровень жизни и стабильность пожилым гражданам.

«Мы понимаем, что с возрастом затраты на жизнь растут, и государство стремится смягчить эти финансовые трудности», — добавляет эксперт.

Пенсионеры старше 80 лет также продолжают получать удвоенную фиксированную выплату, что позволяет им чувствовать себя увереннее и спокойнее, несмотря на увеличивающиеся потребности в медицинском обслуживании и уходе.

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги

Помимо повышения пенсий, государство расширило льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан старшего возраста. Для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет стоимость коммунальных услуг и капитального ремонта снижается на 50%. После 80 лет они полностью освобождаются от оплаты. Эти меры помогают существенно снизить нагрузку на семейные бюджеты пожилых людей.

«Это значительное облегчение для пенсионеров, у которых доходы ограничены. Особенно это касается одиноких пожилых граждан, у которых нет дополнительных источников заработка», — комментирует Киреева.

Условия получения льгот

Для получения льгот существует ряд критериев. В первую очередь, поддержка направлена на одиноких пенсионеров или семьи, не имеющие доходов от трудовой деятельности. Кроме того, размер льгот зависит от площади жилья, которое занимает пенсионер. В Москве, например, льготы предоставляются на площадь до 33 квадратных метров на одного человека. Если пенсионер живет в квартире большего размера, льготы распространяются только на часть, соответствующую норме.

Информирование пенсионеров — ключевой момент

Эксперт подчеркивает, что пожилым гражданам важно быть в курсе всех нововведений, чтобы не упустить возможности воспользоваться предоставляемыми льготами.

«Мы призываем пенсионеров следить за изменениями в законодательстве, консультироваться с юристами и пенсионными экспертами, чтобы не упустить эти важные льготы», — добавляет Анастасия Киреева.

Поддержка старшего поколения — приоритет государства

Эти меры поддержки отражают стремление государства обеспечить достойную старость для своих граждан. Благодаря увеличенным пенсиям и субсидиям на оплату коммунальных услуг пожилые люди смогут жить более комфортно и независимо, не переживая о повседневных тратах.

Данная инициатива демонстрирует внимание государства к старшему поколению и его стремление улучшить качество жизни тех, кто уже внёс значительный вклад в развитие страны.