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«Теперь станет запрещено»: доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз в сентябре

В Российской Федерации вступили в силу новые ме...

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В Российской Федерации вступили в силу новые меры поддержки для граждан старше 70 лет, которые призваны значительно улучшить их финансовое состояние. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась ключевыми аспектами этих изменений.

Увеличение фиксированной части пенсии

С достижением 70-летия пенсионеры начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. «Это направлено на поддержание достойного уровня жизни старшего поколения, включая тех, кто перешагнул восьмидесятилетний рубеж», отмечает Киреева. Пенсионерам в возрасте 80 лет и старше выплаты также удваиваются, предоставляя значительную поддержку.

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги

Помимо увеличения пенсии, пожилым людям предоставляются льготы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на капитальный ремонт. С 70 лет стоимость данных услуг для пенсионеров снижается до 50%, а после восьмидесяти лет они полностью освобождаются от оплаты, делая управление домашним хозяйством более доступным.

Критерии предоставления льгот

Для получения льгот, граждане должны удовлетворять определенным условиям. «Эта помощь в основном направлена на одиноких пенсионеров или на семьи, в которых нет доходов от трудовой деятельности», уточняет Киреева. Размер льгот зависит от площади жилого помещения, регламентированной нормативами.

Регуляции жилой площади

Для жителей Москвы норма составляет 33 квадратных метра на одного человека. Пенсионерам, проживающим в квартирах большей площади, предоставляются льготы только на часть, соответствующую норме; за остальное приходится доплачивать.

Значение информирования

Понимание этих нововведений критически важно для обеспечения качества жизни пожилых. Важно следить за последними новостями и рекомендациями от специалистов, чтобы в полной мере использовать предоставляемые возможности.

Эти льготы являются частью усилий государства по поддержке старшего поколения, позволяя им вести более комфортную и независимую жизнь.

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