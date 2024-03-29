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· Ульяна Сенько

Теперь совершенно запрещено: собственники квартир больше никогда не смогут делать это

Теперь совершенно запрещено: собственники квартир больше никогда не смогут делать это

domosite.ru

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С начала февраля 2023 года вступило в силу нововведение, ограничивающее требования поставщиков коммунальных услуг к владельцам жилья относительно предоставления бумаг, подтверждающих проверку приборов учета.

Теперь поставщики должны самостоятельно извлекать нужные сведения из базы данных «Аршин», контролируемой Росстандартом, где регистрируются все процедуры проверки счетчиков в стране.

До этого изменения, жильцам необходимо было предъявлять документы о поверке устройств, в противном случае они сталкивались с увеличением стоимости услуг. Однако, по решению Верховного суда, такие действия были признаны неправомерными, так как информация о состоянии счетчиков уже доступна в системе «Аршин».

В случае, если поставщик установит завышенную плату за коммунальные услуги, не учитывая данные о проверке приборов, владелец жилья имеет полное право запросить пересмотр оплаты за весь период, когда применялся повышенный тариф. Это правило предоставляет больше гарантий жителям, облегчая процесс взаимодействия с коммунальными службами и способствуя более справедливому расчету платежей.

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