«Теперь служить будут по два года»: генерал-лейтенант сказал, как найти новых солдат в России

Депутат Государственной думы России и военачальник Андрей Гурулев выступил с инициативой, которая может кардинально изменить систему срочной службы в армии.

В своём telegram-канале он высказал мнение о необходимости увеличения срока службы с одного года до двух. Такое решение, по его словам, позволит не только улучшить качество подготовки солдат, но и укрепить обороноспособность страны.

Почему одного года недостаточно?

Гурулев обратил внимание на существующую проблему: годовой срок службы, который действует в настоящее время, не позволяет солдатам получить полноценную подготовку. За это время новобранцы успевают лишь освоить базовые навыки, что, по мнению депутата, недостаточно для формирования высококвалифицированного мобилизационного ресурса.

«Служба за год становится больше формальностью, чем реальной подготовкой. Для обеспечения обороноспособности и мобилизационного потенциала необходимо более основательное обучение, которое можно реализовать только при увеличении срока службы до двух лет», — заявил депутат.

Проблемы с пограничной службой

Гурулев отметил ещё одну важную причину для увеличения срока службы: необходимость укрепления пограничных войск. По его словам, нынешняя система демонстрирует низкую эффективность, что негативно сказывается на общей безопасности страны.

«Современная пограничная служба требует солдат с высоким уровнем подготовки. Один год для их обучения и адаптации в условиях службы — это крайне мало. Два года срочной службы позволят создать сильную и надёжную систему защиты границ», — подчеркнул он.

Возможные последствия инициативы

Инициатива об увеличении срока службы до двух лет вызвала широкий общественный резонанс. Основные аргументы «за» и «против» этой идеи:

Аргументы «за»:

Качество подготовки. Более продолжительный срок службы обеспечит лучшую боевую подготовку и повысит эффективность вооружённых сил.

Укрепление границ. Пограничные войска получат больше кадров для выполнения своих задач.

Увеличение мобилизационного резерва. Это особенно важно в текущих геополитических условиях.

Аргументы «против»:

Социальные последствия. Увеличение срока службы может вызвать недовольство среди молодёжи и их семей.

Экономическая нагрузка. Государству потребуется больше ресурсов для содержания солдат.

Необходимость реформ. Критики инициативы утверждают, что вместо увеличения срока службы нужно реформировать систему подготовки.

Что думают эксперты?

Мнения специалистов разделились. Одни поддерживают идею, отмечая, что нынешний годовой срок действительно не позволяет достичь высокого уровня подготовки. Другие считают, что вместо увеличения срока службы стоит сосредоточиться на улучшении условий обучения, техническом оснащении и переходе к профессиональной армии.

Предложение Андрея Гурулева об увеличении срока службы до двух лет стало поводом для дискуссий о будущем российской армии. Очевидно, что в условиях современных вызовов и угроз вопрос подготовки солдат приобретает ключевое значение. Однако, сможет ли увеличение срока службы решить существующие проблемы, покажет только время и эффективность реализации этой инициативы.

