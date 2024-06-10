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· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь с начала июня на выезде из города будут отбирать автомобили: водителей ждет неожиданный сюрприз

С начала лета в России начинается кампания по выявлению должников среди автомобилистов, в которой участвуют автоинспекторы, судебные приставы и налоговые инспекторы.

avtospravochnaya.com

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С начала лета в России начинается кампания по выявлению должников среди автомобилистов, в которой участвуют автоинспекторы, судебные приставы и налоговые инспекторы. Эти органы будут работать вместе для идентификации и взыскания задолженностей.

Планируется, что уже на ближайшие выходные будут организованы дорожные проверки, особенно на выездах из крупных городов, для охвата большого числа водителей. С помощью специальных систем будет проводиться сверка номеров автомобилей с базами данных, в которых содержится информация о должниках.

При обнаружении долга транспортное средство будет остановлено для разговора с владельцем. Водителю предложат сразу же оплатить задолженность, в противном случае могут последовать более серьезные меры, включая арест и конфискацию автомобиля.

Изъятые автомобили отправляются на штрафстоянку, и владелец может забрать свое транспортное средство только после полного погашения долга. Если долг не будет погашен в установленный срок, машина уйдет с аукциона, а вырученные деньги пойдут на покрытие задолженности, а излишек вернется владельцу.

Эксперты выражают обеспокоенность тем, что многие водители, не ожидая таких радикальных мер, могут серьезно пострадать от конфискации автомобилей, особенно если транспортное средство является основным способом передвижения или инструментом для работы. Важно, чтобы при внедрении таких мер правительство находило баланс между необходимостью взыскания долгов и защитой прав граждан.

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