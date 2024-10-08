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«Теперь полный запрет»: новые правила для всех жителей РФ, у которых есть квартира, дом или дача

В Российской Федерации начало действовать новое...

olx.kz

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В Российской Федерации начало действовать новое правило, касающееся передачи прав собственности на недвижимость.

Это важное изменение призвано защитить владельцев квартир, частных домов и земельных участков от растущей угрозы мошенничества при сделках с недвижимостью. О нововведении сообщила юрист Ирина Сивакова, отметив, что новые меры вводятся с целью предотвращения незаконных действий с имуществом.

В чем суть нового правила?

В условиях растущего числа случаев мошенничества при продаже и передаче недвижимости в России принято решение о введении дополнительных мер безопасности. Теперь собственники жилья имеют полное право запретить любые сделки с их имуществом без личного присутствия и согласия. Это означает, что любые действия, связанные с передачей прав на квартиру, дом или землю, будут невозможны без непосредственного участия владельца, даже если доверенность от него ранее была оформлена.

Как это работает?

Новое правило позволяет собственникам блокировать сделки с их недвижимым имуществом через Росреестр. Это особенно важно в ситуации, когда мошенники пытаются продать или переоформить чужую недвижимость по поддельным документам. Теперь граждане могут установить запрет на все сделки с их имуществом до тех пор, пока они лично не подтвердят свое согласие на такие действия.

Как воспользоваться новым правом?

Чтобы активировать это защитное право, владельцам недвижимости необходимо подтвердить его через портал Госуслуг или с помощью официального приложения. Этот процесс довольно прост:

  • Зайдите на сайт Госуслуг или откройте приложение.
  • Найдите раздел, связанный с управлением недвижимостью.
  • Подайте заявление на запрет сделок с вашей недвижимостью.
  • Подтвердите свое действие, чтобы мера начала действовать.
  • После этого любые действия с вашей недвижимостью без вашего личного присутствия и согласия станут невозможны.

Почему это важно?

Число мошенничеств в сфере недвижимости в последние годы заметно увеличилось. Злоумышленники нередко используют поддельные документы и доверенности, чтобы обманом завладеть чужим имуществом. Новое правило защищает собственников от таких схем, обеспечивая максимальную безопасность сделок.

Кто может воспользоваться этим правом?

Данная мера доступна всем владельцам недвижимости в России — собственникам квартир, частных домов и участков земли. Это нововведение особенно актуально для тех, кто временно не проживает в своей недвижимости или часто находится в командировках и опасается за сохранность своего имущества.

Введение нового правила по запрету сделок с недвижимостью — важный шаг в обеспечении безопасности граждан России. Теперь владельцы жилья могут чувствовать себя спокойнее, зная, что их имущество защищено от мошенников. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо активировать защитное право через портал Госуслуг.

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