«Теперь полный запрет»: новые правила для всех россиян, у которых есть квартира, дом или дача

С недавнего времени в России вступило в силу новое правило, касающееся сделок с недвижимостью, которое должно повысить безопасность владельцев квартир, частных домов и земельных участков.

Юрист Ирина Сивакова рассказала о нововведениях, которые могут существенно снизить риски мошенничества при передаче прав на недвижимость. Теперь каждый собственник может запретить любые операции с его имуществом без его личного присутствия и согласия.

Почему были введены новые правила?

В последнее время в стране растёт количество мошеннических схем, связанных с продажей недвижимости. Злоумышленники всё чаще находят способы обмануть собственников и завладеть их имуществом, используя поддельные документы и фальшивые доверенности. В ответ на это Росреестр принял решение ввести новое правило, дающее гражданам право запретить любые сделки с их недвижимостью без их участия.

Теперь, если собственник оформит соответствующее заявление, ни одна сделка — продажа, аренда или передача прав — не может быть заключена без его личного присутствия и подписи, даже если на руках у представителя будет нотариально заверенная доверенность.

Как воспользоваться новым правом?

Чтобы активировать это право, необходимо оформить соответствующее заявление через сайт Госуслуг или в приложении. Процедура несложная и доступна каждому гражданину. Это правило особенно важно для тех, кто хочет обезопасить своё имущество от мошеннических действий, ведь даже доверенные лица не смогут совершать сделки без личного согласия владельца.

Таким образом, собственники недвижимости могут заблокировать любые попытки продать или переоформить своё имущество без их ведома.

Кому это будет полезно?

Это нововведение станет настоящей защитой для людей, которые опасаются за сохранность своего имущества. Особенно это касается тех, кто владеет недвижимостью, но не живёт на территории России или не может регулярно контролировать состояние своих документов. Также это будет полезно для пожилых граждан, которые могут стать мишенью для мошенников.

Кроме того, данное правило помогает защитить собственников от случаев, когда поддельные доверенности или иные фальшивые документы используются для проведения сделок.

Нововведение Росреестра значительно увеличивает уровень безопасности сделок с недвижимостью. Теперь каждый собственник может защитить своё имущество от незаконных сделок, просто активировав своё право на запрет операций через Госуслуги. Этот шаг — важный элемент в борьбе с мошенничеством на рынке недвижимости, и он уже начал приносить свои плоды.

