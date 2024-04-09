Теперь полный запрет: новое правило для всех, у кого есть дача и огород в 2024 году

Жители России, владеющие дачными участками, должны быть осведомлены о нововведениях в законодательстве, регулирующем их пребывание на даче за пределами определенного сезона.

Эти изменения, вступившие в силу в текущем году, определяют четкие временные рамки для длительного нахождения на дачных участках, как объяснил известный юрист Янис Юкша.

Согласно новому правилу, установленному российскими законодателями, дачный сезон теперь официально длится с 1 апреля по 1 октября, в течение которого владельцы могут находиться на своих участках без ограничений. Вне этих сроков проживание на даче регламентировано новыми ограничениями.

Юкша уточнил, что частные жилые дома, оснащенные всеми необходимыми коммуникациями, не подпадают под это ограничение, позволяя владельцам проживать в них круглогодично. В отличие от этого, дачные домики, которые обычно не предназначены для зимнего проживания и имеют ограниченный доступ к коммуникациям, подлежат новому регулированию.

Хотя закон не запрещает владельцам посещать дачи вне установленного сезона для выполнения обслуживающих работ, как, например, уборка снега или укрытие растений, постоянное пребывание или использование дачных домов в этот период ограничивается. Эти меры вводятся для упорядочивания использования дачных участков и обеспечения соответствия жилых стандартов.