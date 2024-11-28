Теперь полный запрет на покупку: россиян шокировали новым правилом, введенным в «Пятерочке»

В некоторых городах России развернулась настоящая трагикомедия с участием жителей и холодильников местного магазина «Пятёрочка».

Вторые сутки покупатели наблюдают тревожные надписи на холодильниках: «Не работает, ничего не брать». Но это только верхушка айсберга!

Что происходит?

В Ростове-на-дону по адресу Волкова 8 за стеклянными дверцами — молоко, йогурты, колбасы и прочие продукты, которые выглядят абсолютно свежими. Однако взять их нельзя. Холодильники, накрытые плёнкой, словно сценический реквизит, привлекают внимание покупателей, но остаются недоступными.

Ситуация вызывает недоумение у местных жителей. Одна из посетительниц магазина, желая купить молоко, пыталась выяснить, почему товар остаётся «в неволе». Ответы сотрудников оказались расплывчатыми:

«Холодильники плохо морозят.»

«Директор разбирается.»

Тем временем продукты продолжают находиться на грани списания, несмотря на то, что холодильники работают и выглядят исправными.

Почему это важно?

Каждый день промедления — это убытки для магазина и риск потери качественных продуктов, которые могли бы попасть на столы горожан. Если проблему не решат оперативно, ситуация может перерасти в настоящую экологическую и социальную проблему:

Списание свежих продуктов.

Удорожание товаров для потребителей.

Негативное влияние на имидж сети.

Реакция покупателей

Местные жители, включая постоянных клиентов, не скрывают своего возмущения. Некоторые предлагают устроить «День открытых холодильников», чтобы продукты не пропадали зря.

«Это просто издевательство! Вижу свежие товары, но купить не могу. Почему нельзя просто выключить абсурд и дать людям то, за что они готовы платить?» — возмущается одна из посетительниц.

Что говорит руководство?

На момент публикации официальных комментариев от управляющих магазином не поступило. Очевидно, руководство пытается решить проблему, но тем временем недовольство покупателей продолжает расти.

Вопросы остаются

Если холодильники действительно неисправны, почему продукты до сих пор находятся в них?

Каков будет итог для десятков килограммов свежих продуктов?

Почему магазин не предоставляет чёткого разъяснения ситуации?

Что дальше?

Корреспондент RO.TODAY продолжает следить за развитием этой необычной истории. Возможно, скоро в магазине откроют холодильники или хотя бы предложат альтернативное решение.

А пока еда остаётся в «неволе», мы задаёмся вопросом: сколько ещё покупатели будут смотреть на продукты через стекло, как на музейные экспонаты?

