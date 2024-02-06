Теперь полностью запрещено: всех у кого есть карта «Мир» ждет сюрприз с 7 февраля
Зарегистрированные владельцы банковских карт, которые регулярно используют наличные средства, получили уведомление об изменениях. Согласно информации, новое правило теперь требует от держателей карт соблюдения запрета на использование одного из новых методов снятия наличных. Эта информация была предоставлена финансовым аналитиком Валерием Поповым, как сообщает PRIMPRESS.
По словам эксперта, речь идет о новом правиле для обладателей банковских карт, которое было введено из-за появления новой схемы мошенничества. Преступники нашли способ обмануть граждан с помощью нового метода снятия наличных с использованием QR-кодов.
Мошенники звонят владельцам банковских карт и предупреждают их о незаконном списании денег со счета. Затем они просят пользователя сформировать QR-код в мобильном банке и отправить его «должникам» для отмены операции. Однако если это сделать, мошенники получат доступ к банковскому счету.
Эксперт предупредил, что с 7 февраля гражданам будет полностью запрещено показывать или отправлять такие коды незнакомцам в ответ на звонки, и это правило необходимо соблюдать.