Теперь полностью запрещено: собственники квартир больше никогда не смогут это делать

С начала зимы 2023 года в России вступило в силу новое правило, значительно облегчающее жизнь собственников квартир в вопросах коммунального обслуживания.

Теперь поставщики коммунальных услуг не могут требовать от владельцев жилья предоставления документов, подтверждающих поверку счетчиков.

Это изменение было внедрено в рамках новой системы «Аршин», управляемой Росстандартом, которая централизованно собирает и хранит всю информацию о проверках счетчиков по стране. Таким образом, поставщики теперь обязаны самостоятельно обращаться к этой системе для получения необходимых данных.

До введения этого правила собственникам квартир приходилось предъявлять подтверждения поверки счетчиков, в противном случае они сталкивались с установлением повышенных тарифов на коммунальные услуги. Верховный суд подтвердил легитимность нововведения, признав предыдущие требования незаконными, учитывая, что необходимая информация теперь доступна онлайн.

Согласно новому правилу, если поставщик коммунальных услуг установит повышенный тариф без учета актуальных данных о поверке, владелец жилья имеет полное право требовать пересмотра платежей за весь период, когда был установлен неправомерный тариф.

Эти изменения направлены на упрощение процедур в сфере коммунальных услуг и повышение прозрачности взаимодействия между собственниками жилья и поставщиками услуг, обеспечивая более справедливое и удобное обслуживание для граждан.