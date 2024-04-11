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Теперь полностью запрещено: новое правило для всех, у кого есть дача и огород в 2024 году

Теперь полностью запрещено: новое правило для всех, у кого есть дача и огород в 2024 году

imghub.ru

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Российское законодательство внесло коррективы в правила пребывания на дачных участках, устанавливая конкретные сроки для длительного нахождения владельцев на их земельных владениях.

Как подчеркнул юрист Янис Юкша, нововведения, актуальные для текущего года, задают границы дачного сезона с 1 апреля по 1 октября. В этот период владельцы могут свободно находиться на своих участках. Однако вне указанного времени нахождение на даче подлежит ограничениям, призванным стандартизировать использование участков и обеспечить соответствие жилым нормам.

Отдельное внимание уделено разграничению между частными домами с полным набором коммуникаций, где круглогодичное проживание разрешено, и дачными домиками без таких удобств, для которых введены новые правила.

Юкша также отметил, что владельцы вправе посещать свои дачи в недачный сезон для проведения необходимых работ по обслуживанию участка, но без права на длительное проживание.

Эти изменения отражают стремление улучшить регулирование использования дачных участков, повышая комфорт и безопасность их владельцев, а также способствуя соблюдению общих стандартов проживания.

Дачные владельцы должны ознакомиться с новыми правилами и адаптировать свой график пребывания на участках в соответствии с ними, чтобы избежать возможных нарушений и гарантировать безопасное и комфортное использование своей недвижимости.

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