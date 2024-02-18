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· Артем Акчурин

Теперь под тотальным запретом: новые нормы для всех у кого есть дача или огород

Теперь под тотальным запретом: новые нормы для всех у кого есть дача или огород

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С начала 2024 года владельцы дач и загородных домов в России столкнулись с введением новых правил, касающихся использования их недвижимости. Эти изменения включают в себя ограничения и требования, которые затрагивают периоды пребывания на дачных участках и условия эксплуатации загородных домов.

Согласно обновленному регламенту, с 1 октября по 31 марта временное проживание на дачных участках будет запрещено. Вне этого периода дачники смогут находиться на своих участках не более 180 дней в году, при условии, что на участке имеется жилой дом с фундаментом, наружными стенами, кровлей и необходимыми коммуникациями. Дом должен быть официально зарегистрирован в Росреестре, а владелец должен обладать соответствующими правами на земельный участок.

Что касается загородных домов, то теперь для постоянного проживания в зимний период требуется наличие отопления, водоснабжения, канализации и возможности функционирования всех систем при холодных температурах. Если эти условия не соблюдаются, проживание в таком доме в холодное время года будет считаться недопустимым.

Введение этих мер направлено на обеспечение безопасности и комфорта жителей, а также на предотвращение возможных проблем, связанных с использованием недвижимости в периоды, когда это может быть опасно или некомфортно без достаточного уровня обустройства. Нововведения призваны защитить интересы собственников и повысить ответственность за состояние жилья, обеспечивая его соответствие установленным нормам и требованиям.

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