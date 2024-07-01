Теперь под полным запретом: одно из самых популярных растений у дачников запретили выращивать в России

Сергей Гаврилов, депутат Госдумы, предостерег российских садоводов о значительных изменениях в правилах озеленения дачных участков. Основное внимание следует уделить выбору растений, в частности, ипомее трехцветной, которая теперь попадает под действие новых запретов.

Ипомея трехцветная, известная также как вьюнок, традиционно используемая для декоративного оформления заборов и оград на дачах, стала объектом ограничений из-за содержания в её семенах наркотических и вызывающих галлюцинации веществ. В свете нововведений выращивание этого растения официально запрещено, что влечет за собой серьёзные юридические последствия.

По словам Гаврилова, обнаружение на участке более сотни экземпляров этого растения может повлечь уголовную ответственность для владельца. Даже небольшое количество семян, всего три грамма, может стать причиной привлечения к ответственности.

Стоит подчеркнуть, что законодательство не делает различий между случайным появлением и умышленным культивированием ипомеи. Если такое растение будет найдено на участке, следует незамедлительно приступить к его устранению. Для этого можно использовать гербициды или механическое удаление с последующим глубоким перекопыванием почвы, чтобы гарантировать уничтожение всех корней и семян.

Кроме того, садоводам предлагается рассмотреть альтернативные виды декоративных растений, которые могут безопасно и эффективно украшать участки. К таким растениям относятся петуния, клематис и глициния, которые не только красивы, но и не несут в себе юридических рисков. Эти растения могут стать отличной альтернативой ипомее, обеспечивая богатство цветов и форм без нарушения закона.

Эти изменения в законодательстве направлены на обеспечение безопасности и порядка в садоводческой деятельности, а также на защиту общественного здоровья и благополучия.