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Теперь под полным запретом: одно из самых популярное растений у дачников запретили выращивать

В российском садоводстве намечается нововведение: законодательное ограничение на выращивание определённых растений на дачных участках.

andrey-eltsov.ru

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В российском садоводстве намечается нововведение: законодательное ограничение на выращивание определённых растений на дачных участках.

По информации из недавнего заявления депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, скоро вступит в силу закон, запрещающий культивирование ипомеи трехцветной — растения, известного также как утренняя слава. Это растение ценится садоводами за его привлекательные воронковидные цветы, но теперь оно становится предметом правовых ограничений, сообщает progorod43.

Причины нового законодательного регулирования

Основной причиной, по которой ипомея трехцветная теперь классифицируется как нежелательное растение, является наличие в её семенах веществ с наркотическими и галлюциногенными свойствами. Это вызывает опасения, что её выращивание может привести к нежелательным правонарушениям.

Юридические последствия для владельцев садов

С введением этого закона, у владельцев участков, на которых обнаружено более 100 экземпляров ипомеи или более трех граммов её семян, могут возникнуть серьёзные юридические последствия, вплоть до уголовной ответственности. Закон не делает различий между умышленным выращиванием и случайным произрастанием, что увеличивает риск для многих садоводов.

Действия при обнаружении растения

Обнаружение ипомеи трехцветной на участке требует немедленного и полного удаления зарослей. Игнорирование этого требования может привести к серьёзным правовым нарушениям.

Безопасные альтернативы

Чтобы избежать правовых рисков, садоводам рекомендуется выбирать альтернативные декоративные растения, которые не содержат опасных веществ. Специалисты советуют тщательно изучать характеристики растений перед их посадкой, чтобы обеспечить безопасность и соответствие законодательству.

Это нововведение в законодательстве требует от российских садоводов особого внимания и осведомлённости о изменениях в правилах выращивания садовых растений. Понимание и соблюдение новых норм поможет предотвратить юридические проблемы и способствует созданию здоровой и безопасной среды в саду.

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