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· Ульяна Сенько

Теперь под категоричным запретом: новые нормы ввели для всех, у кого есть дача или огород

Теперь под категоричным запретом: новые нормы ввели для всех, у кого есть дача или огород

mykaleidoscope.ru

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В начале 2024 года вступили в силу новые правила использования дачных участков и загородных домов в России, о которых важно знать владельцам такой недвижимости. Эти изменения предусматривают дополнительные ограничения и условия пребывания на дачах.

Согласно обновленным нормам, с октября по март дачный участок признается непригодным для временного проживания. В остальное время года владельцы имеют право находиться на своих участках до полугода, при условии, что на них имеется жилое помещение с фундаментом, стенами, крышей и коммуникациями, зарегистрированное в Росреестре.

Существующие требования к коттеджам, предназначенным для зимнего проживания, включают наличие систем отопления, водоснабжения и канализации, функционирующих в условиях низких температур. В противном случае проживание в этих домах в холодный период запрещено.

Кроме того, владельцам необходимо представлять ежегодные отчеты об использовании своих дач, включая информацию о наличии коммуникаций и условиях проживания. Нарушение этих требований может повлечь за собой административные штрафы или другие меры наказания.

Эти изменения внесены для ужесточения контроля за использованием дач и загородных домов с целью предотвращения их нелегального использования или нарушения санитарных норм. Владельцам следует внимательно ознакомиться с новыми требованиями и своевременно привести свою недвижимость в соответствие с ними.

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