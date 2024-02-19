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Теперь под категоричным запретом: новые нормы для всех, у кого есть дача или огород

Теперь под категоричным запретом: новые нормы для всех, у кого есть дача или огород

foto-ram.ru

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Владельцы дач и загородных домов в Российской Федерации должны узнать о новых правилах использования своей недвижимости, которые вступили в силу с начала 2024 года. Поправки введут новые ограничения и требования к срокам пребывания на дачных участках и условиям использования загородных домов.

Согласно обновленным правилам, с начала октября по конец марта дачный участок будет являться территорией, на которой не допускается временное проживание. В остальное время года дачники могут находиться на своих участках до полугода при условии, что у них есть жилище с фундаментом, внешними стенами, крышей и необходимыми средствами коммуникации. Такой дом должен быть надлежащим образом зарегистрирован в Росреестре, а его владелец должен обладать соответствующими правами на земельный участок.

В настоящее время к коттеджам, которые могут использоваться в качестве зимнего жилья, предъявляются следующие требования: они должны быть оборудованы системами отопления, водоснабжения и канализации, и все эти системы должны работать в условиях низких температур. Если эти условия не соблюдены, то проживание в таких домах в холодное время года не допускается.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности и комфорта жильцов и предотвращение возможных проблем с использованием жилья в периоды, когда без надлежащей подготовки оно может быть опасным или некомфортным. Реформы направлены на защиту интересов собственников жилья, повышение их ответственности за состояние своего дома и обеспечение соблюдения установленных норм и требований.

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