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· Артем Акчурин

Теперь окончательный запрет: всех пенсионеров, которые живут одни, ждет сюрприз уже с начала апреля

Теперь окончательный запрет: всех пенсионеров, которые живут одни, ждет сюрприз уже с начала апреля

РБК

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Недавно была представлена информация о запуске инновационной программы поддержки одиноко проживающих пожилых людей, которая начнет действовать в ближайшем будущем. Такое важное событие было анонсировано известным пенсионным экспертом Анастасией Киреевой, как сообщили в PRIMPRESS.

По данным эксперта, предлагаемые меры направлены на помощь пожилым людям, проживающим в одиночестве в собственных квартирах или домах, тем самым помогая тем, кто находится в изоляции от своих близких, родственников и друзей. Такой образ жизни зачастую требует дополнительной поддержки и внимания.

Особую важность эти меры принимают в конце зимы и начале весны, когда повышается риск пожаров. Один из важных шагов – это обеспечить защиту своего жилья от пожаров. В этом помогут установленные пожарные датчики в домах, настойчиво подчеркнула эксперт.

Эти устройства будут предоставляться безвозмездно одиноким пожилым людям. Подобные программы запускаются в различных регионах России и затрагивают женщин старше 55 лет и мужчин после 60 лет.

Согласно условиям программы, предусмотрено бесплатное установление двух датчиков: например, по одному в кухне и жилой комнате для максимальной защиты жилья. Важно строго соблюдать правила использования: например, курение в помещении или открытый огонь будет запрещено, поскольку датчики моментально реагируют на дым, добавила специалист.

Эти продукты будут доступны через местные филиалы социальной защиты. Подача заявок на получение помощи стартует с 24 марта, однако важно уточнить наличие такой возможности в своем регионе.

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