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· Артем Акчурин

Теперь окончательный запрет: всех пенсионеров, которые живут одни, ждет сюрприз уже с 1 апреля

Теперь окончательный запрет: всех пенсионеров, которые живут одни, ждет сюрприз уже с 1 апреля

aviasales.ru

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Недавно была официально объявлена новость о запуске инновационной программы поддержки одиноких пожилых людей, которая вступит в действие в ближайшем будущем. Эту информацию раскрыла известный пенсионный аналитик Анастасия Киреева, согласно сообщению журнала PRIMPRESS.

По словам эксперта, предлагаемые меры направлены на пожилых людей, проживающих в одиночестве в своих домах или квартирах, то есть на тех, кто остается в изоляции от своих близких, родственников и друзей. Такой образ жизни часто требует дополнительной поддержки и внимания.

Особенно актуальной эта инициатива становится в период конца зимы и начала весны, когда вероятность возникновения пожаров повышается. Обеспечение безопасности жилья от огня становится необходимостью. Эксперт подчеркнула, что установленные пожарные датчики в домах помогут предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.

Планируется выдача этих устройств бесплатно одиноким пожилым людям. Аналогичные программы уже запускаются во многих регионах России и охватывают женщин старше 55 лет и мужчин после 60 лет.

Согласно условиям предоставления, каждому участнику будет доступна бесплатная установка двух пожарных датчиков: например, один в кухне и другой в гостиной для обеспечения более надежной защиты жилища. Необходимо соблюдать строгие правила эксплуатации устройств: к примеру, курение внутри квартиры или использование открытого огня будет запрещено, так как датчики моментально реагируют на наличие дыма, добавила специалист.

Эти средства безопасности будут распространяться через местные офисы социальной защиты. Подача запросов на получение помощи начнется с 24 марта, однако стоит уточнить наличие данного бесплатного сервиса в своем регионе.

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