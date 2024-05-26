Теперь окончательно запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз уже с 1 июня

По словам эксперта в области пенсионного законодательства Анастасии Киреевой, пенсионеры, которым в скором времени должно будет исполниться восемьдесят лет, могут рассчитывать на перечень социальных льгот.



Начиная с 1 июня, для пенсионеров указанной возрастной группы начнут действовать следующие нововведения:



Во-первых, фиксированная плата к пенсии после достижения 80 лет увеличится.



Во-вторых, пенсионерам окажется частичная поддержка по оплате ЖКУ. Это будет доступно для пожилых людей старше 70 лет. После 80 лет от уплаты они освобождаются от уплаты за услуги ЖКХ.



Льготы доступны для пенсионеров, удовлетворяющих определенным требованиям.



Чтобы проверить свои льготы, можно обратиться на портал "Госуслуги" или в органы соцзащиты. Важно иметь все необходимые документы, сообщает PROKAZAN.

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