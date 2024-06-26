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Теперь нельзя: в России туристам запретили купаться в Черном море

Власти курортного города Анапа в Краснодарском крае временно ограничили купание на всех муниципальных пляжах.

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Власти курортного города Анапа в Краснодарском крае временно ограничили купание на всех муниципальных пляжах.

Согласно информации от портала progorodnn, мера была принята в ответ на опасное понижение температуры воды в море, что создаёт угрозу для самочувствия купающихся.

Запрет касается каждого, кто посещает пляжи, в том числе детей и взрослых, как пришедших самостоятельно, так и в рамках организованных групп. Отдел по защите населения и гражданской обороны настоятельно советует соблюдать введённые ограничения и избегать взаимодействия с морской водой.

На данный момент не установлены точные временные рамки, на протяжении которых будет действовать запрет. Органы местного самоуправления будут следить за изменениями температуры воды и готовы снять ограничения, когда условия окажутся безопасными для купания.

Эти меры предприняты с целью обеспечения здоровья и безопасности отдыхающих, предотвращая риски связанные с переохлаждением и другими возможными осложнениями, тем самым защищая всех гостей курорта.

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