Теперь нельзя: в России туристам запретили купаться в Черном море

Власти курортного города Анапа в Краснодарском крае временно ограничили купание на всех муниципальных пляжах.

Согласно информации от портала progorodnn, мера была принята в ответ на опасное понижение температуры воды в море, что создаёт угрозу для самочувствия купающихся.

Запрет касается каждого, кто посещает пляжи, в том числе детей и взрослых, как пришедших самостоятельно, так и в рамках организованных групп. Отдел по защите населения и гражданской обороны настоятельно советует соблюдать введённые ограничения и избегать взаимодействия с морской водой.

На данный момент не установлены точные временные рамки, на протяжении которых будет действовать запрет. Органы местного самоуправления будут следить за изменениями температуры воды и готовы снять ограничения, когда условия окажутся безопасными для купания.

Эти меры предприняты с целью обеспечения здоровья и безопасности отдыхающих, предотвращая риски связанные с переохлаждением и другими возможными осложнениями, тем самым защищая всех гостей курорта.