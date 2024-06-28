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Теперь нельзя: в РФ туристам запретили купаться в Черном море

Власти Анапы, курортного города в России, ввели временный запрет на купание на всех местных пляжах.

npr.by

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Власти Анапы, курортного города в России, ввели временный запрет на купание на всех местных пляжах из-за значительного понижения температуры морской воды.

Это решение было принято для предотвращения риска переохлаждения и охраны здоровья посетителей пляжей, как детей, так и взрослых, включая тех, кто прибывает самостоятельно или в составе организованных групп, сообщает портал progorodnn.

Причины и меры предосторожности

Снижение температуры воды может привести к переохлаждению, что опасно для здоровья. В связи с этим отдел по защите населения и гражданской обороны настоятельно советует жителям и гостям курорта избегать контакта с морской водой и соблюдать установленные ограничения до их официальной отмены.

Мониторинг и планы на будущее

Местные власти активно следят за изменениями температуры морской воды и планируют возобновить возможность купания как только условия станут снова безопасными. Конкретные сроки снятия ограничений пока не определены, но они будут анонсированы после того, как будет получена уверенность в безопасности водных процедур.

Эти предосторожности были введены с целью обеспечения безопасности всех отдыхающих, минимизируя возможные риски, связанные с холодной морской водой.

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