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Теперь нельзя: туристам запретили купаться в Черном море в России

Администрация Анапы объявила о запрете на купание на всех местных пляжах. Как долго он будет продолжаться?

vsegda-pomnim.com

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Администрация Анапы объявила о запрете на купание на всех местных пляжах из-за резко пониженных температур морской воды, которые представляют потенциальную опасность для здоровья отдыхающих. Это решение было опубликовано в официальном телеграм-канале мэрии города.

Сообщается, что ограничения коснулись всех, включая взрослых и детей, принимающих участие в организованных группах. Представители местного управления по гражданской обороне и защите населения настоятельно рекомендуют соблюдать новые правила, чтобы гарантировать безопасность как жителей, так и гостей курорта.

Это мероприятие может серьёзно сказаться на туристическом сезоне в Анапе, особенно учитывая популярность города как летнего курортного направления. Невозможность пользоваться морем может разочаровать многих туристов, которые планировали свой отдых на черноморском побережье.

Конкретные даты, когда ограничения будут сняты, пока не установлены. Власти обещают наблюдать за изменениями температуры воды и немедленно отменить запрет, как только это будет возможно.

Отдыхающие призваны следить за обновлениями и быть готовыми адаптировать свои планы в соответствии с текущей ситуацией. Введение такого запрета, хоть и является временной мерой, подчёркивает важность предусмотрительности и заботы о собственном здоровье в период отпуска, подтверждая, что безопасность отдыхающих остаётся наивысшим приоритетом для администрации курорта.

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