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Теперь нельзя: туристам запретили купаться в Черном море

Администрация Анапы, популярного туристического направления в Краснодарском крае, объявила о временном запрете на купание в море на всех городских пляжах.

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Администрация Анапы, популярного туристического направления в Краснодарском крае, объявила о временном запрете на купание в море на всех городских пляжах.

Как сообщает progorodnn, решение было принято в ответ на снижение температуры морской воды до уровней, которые могут представлять опасность для здоровья отдыхающих.

Согласно заявлению мэрии, ограничение касается всех посетителей пляжей, в том числе взрослых и детей, находящихся в организованных группах. Отдел гражданской обороны и защиты населения призывает к строгому соблюдению мер предосторожности и избеганию контакта с водой.

На данный момент не определены точные сроки, на которые введено ограничение. Местные власти планируют мониторить температурные показатели воды и обещают снять ограничения, как только условия станут безопасными для купания.

Эта предосторожность направлена на защиту здоровья отдыхающих от таких рисков, как переохлаждение и возможные осложнения, связанные с ним. Таким образом, обеспечивается безопасность всех гостей курорта.

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