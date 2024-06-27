Теперь нельзя: отдыхающим запретили купаться в Черном море

Администрация курортного города Анапа в Краснодарском крае временно запретила купание на всех городских пляжах.

Причиной стало значительное понижение температуры морской воды, что увеличивает риск переохлаждения и может негативно сказаться на здоровье отдыхающих. Информация об этом была опубликована на портале progorodnn.

Запрет действует для всех категорий отдыхающих, включая детей и взрослых, прибывших на пляжи как самостоятельно, так и в составе организованных групп. Отдел по защите населения и гражданской обороны настоятельно рекомендует гражданам избегать контакта с морской водой и соблюдать ограничения до официального их отмены.

Власти тщательно мониторят ситуацию и планируют восстановить доступ к воде, как только температура воды вновь стабилизируется на безопасном уровне. На данный момент точные сроки возобновления купания не установлены, и ограничения будут сняты только после уверенности в том, что купание не угрожает здоровью отдыхающих.

Эти меры предприняты с целью обеспечения безопасности и комфорта всех гостей города, предотвращая риски, связанные с воздействием холодной воды.