Теперь не за наличные и не по карте уже с 26 августа: новый способ оплаты вызвал негодование у пассажиров

В Санкт-Петербурге развернулась бурная конкуренция между платежными системами, результатом которой стало разнообразие методов оплаты в общественном транспорте. Это нововведение направлено на улучшение сервиса для пассажиров и оптимизацию городской транспортной сети.

Пассажиры городского транспорта теперь могут воспользоваться широким спектром опций для оплаты проезда, что делает процесс более гибким, но иногда и вызывает сложности в выборе наиболее выгодного тарифа. Среди основных инструментов — транспортная карта «Подорожник», «Единая карта петербуржца» (ЕКП), карты «Мир» и другие банковские карты.

Различные способы оплаты предлагают разные тарифы: цена за проезд в наземном транспорте может варьироваться от 40 до 44 рублей, в зависимости от выбранного метода. Это разнообразие позволяет пассажирам выбирать наиболее подходящий вариант, однако может усложнить процесс выбора для неподготовленного пользователя.

В дополнение к уже существующим методам оплаты, город проводит испытания возможностей новых технологий, таких как система быстрых платежей и мобильные приложения, которые могут дальше упростить процесс оплаты проезда. Илья Резников, специалист в области транспортного планирования, отмечает, что подобное разнообразие опций способствует увеличению прозрачности транспортных расчетов и помогает снизить количество неформальных платежей.

Ключевым аспектом в вопросе оплаты проезда является взаимодействие города с банками и платежными системами, включая «Мир», которые активно продвигают использование безналичных средств платежа, предлагая различные скидки и льготы для привлечения новых клиентов.

Рассмотрение экономической выгоды таких мер, в том числе субсидирование некоторых тарифов городом и платежными операторами, продолжается среди экспертов и в стенах городской администрации. В целом, эти изменения уже сейчас предоставляют пассажирам более широкие возможности для выбора удобного и выгодного способа оплаты проезда, сообщает «Деловой Петербург».