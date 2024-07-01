Теперь не пропустят даже с билетом: россияне в шоке от новой ловушки РЖД

Любители путешествий на железной дороге в России недавно столкнулись с серьезной проблемой — отменой уже купленных билетов.

Об этом сообщил информационный портал «Хибины». После успешной покупки билеты внезапно аннулировались, а деньги были возвращены на счета покупателей. Места, забронированные ранее, снова появлялись в продаже.

Технические сбои во время бронирования

Наиболее часто проблемы возникают около 8 утра, когда начинается продажа билетов на популярные даты. Из-за высокой нагрузки на сайт и повышенной посещаемости происходят сбои, препятствующие корректному завершению операций по бронированию.

Как реагирует компания

Компания, ответственная за продажу билетов, признает эти неудобства и стремится оперативно решать возникающие проблемы, возвращая деньги клиентам в течение дня. В случае успешной оплаты и последующей отмены билета информация об этом отражается в личном кабинете пользователя, но, как уточняют в компании, списание средств с карты не всегда равносильно завершению процесса оплаты.

Важная информация для пассажиров

В дополнение, для пассажиров, которые потеряли паспорт, приобретенный для поездки билет остается действительным в течение трех месяцев после утраты документа. В этот период можно воспользоваться поездом, предъявив временное удостоверение личности.

Таким образом, несмотря на технические трудности и временные неудобства, компания стремится минимизировать влияние сбоев на клиентов и обеспечивать плавность сервиса, важного для многих путешественников по России.