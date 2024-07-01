Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь не пропустят даже с билетом: россияне в шоке от новой ловушки РЖД

Любители путешествий на железной дороге в России недавно столкнулись с серьезной проблемой — отменой уже купленных билетов.

darminaopel.ru

Подписаться в Telegram

Любители путешествий на железной дороге в России недавно столкнулись с серьезной проблемой — отменой уже купленных билетов.

Об этом сообщил информационный портал «Хибины». После успешной покупки билеты внезапно аннулировались, а деньги были возвращены на счета покупателей. Места, забронированные ранее, снова появлялись в продаже.

Технические сбои во время бронирования

Наиболее часто проблемы возникают около 8 утра, когда начинается продажа билетов на популярные даты. Из-за высокой нагрузки на сайт и повышенной посещаемости происходят сбои, препятствующие корректному завершению операций по бронированию.

Как реагирует компания

Компания, ответственная за продажу билетов, признает эти неудобства и стремится оперативно решать возникающие проблемы, возвращая деньги клиентам в течение дня. В случае успешной оплаты и последующей отмены билета информация об этом отражается в личном кабинете пользователя, но, как уточняют в компании, списание средств с карты не всегда равносильно завершению процесса оплаты.

Важная информация для пассажиров

В дополнение, для пассажиров, которые потеряли паспорт, приобретенный для поездки билет остается действительным в течение трех месяцев после утраты документа. В этот период можно воспользоваться поездом, предъявив временное удостоверение личности.

Таким образом, несмотря на технические трудности и временные неудобства, компания стремится минимизировать влияние сбоев на клиентов и обеспечивать плавность сервиса, важного для многих путешественников по России.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

В смертельном ДТП в Казани виноват 33-летний мужчина

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

барьерное опрыскивание

Новости Казани

15 часов назад

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Интересное в Казани

3 дня назад

«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов

перетяжка дивана цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе

Новости Казани

5 часов назад

Жуткое ДТП у "Корстона" похоже на еще одну страшную аварию

Новости Татарстана

15 часов назад

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Новости Татарстана

день назад

Июль в Татарстане начнётся с жары

Новости Татарстана

14 часов назад

В Кукморском районе 30 июня разбился 57-летний парапланерист
Лонгриды
3 дня назад

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе

Новости Казани

8 часов назад

В Казани 6 июля проведут семейный фестиваль

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

9 часов назад

Экс-мэр Иннополиса Руслан Шагалеев опубликовал видео переезда в «Сколково»

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани Porsche столкнулся с каршерингом, машина серьезно пострадала
Дочь Кадырова Айшат получила медаль «За большие заслуги перед татарским народом»
Новости Татарстана
7 часов назад

Дочь Кадырова Айшат получила медаль «За большие заслуги перед татарским народом»

Новости Казани

11 часов назад

В Казани огонь уничтожил сарай и дерево

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани на Терегулова, 14 и 18 появится новая платная парковка

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане 1 июля ожидается 30-градусная жара
«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани
Новости Татарстана
4 дня назад

«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани
Рецидивист в Татарстане накинулся на бабушку и порезал ее
Новости Татарстана
7 часов назад

Рецидивист в Татарстане накинулся на бабушку и порезал ее