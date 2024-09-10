Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь не по карте и не за наличные: в транспорте будет введен новый способ оплаты, приготовьтесь

В России наблюдается значительное обновление в ...

m.fotostrana.ru

Подписаться в Telegram

В России наблюдается значительное обновление в системе оплаты общественного транспорта, предоставляющее жителям многих городов обширный выбор методов оплаты. Это изменение делает использование городского транспорта более простым и экономически выгодным.

Разнообразие методов оплаты:

Помимо обычных проездных билетов, пассажиры теперь могут воспользоваться новейшими платежными инструментами, включая транспортную карту «Подорожник», «Единую карту петербуржца» (ЕКП) и карты национальной платёжной системы «Мир».

Вариации тарифов:

Стоимость проезда в городском транспорте зависит от того, каким способом он оплачивается:

  • Карта «Подорожник» – 44 рубля;
  • ЕКП – 42 рубля;
  • Оплата через приложения для мобильных устройств ЕКП – 40 рублей.
  • В метрополитене скидки по карте «Мир» не предоставляются, в то время как для ЕКП они применяются.

Преимущества электронных методов оплаты:

Эти опции не только удобны, но и экономически выгодны, так как электронные способы оплаты часто обходятся дешевле наличных. Это также помогает минимизировать теневые финансовые операции.

Выбор оптимального способа оплаты:

Сложная система оплаты предлагает пассажирам возможность выбора самого выгодного варианта. Муниципальные власти и финансовые учреждения активно поддерживают использование банковских карт и электронных кошельков, что не только улучшает финансовые потоки, но и повышает эффективность работы городской транспортной системы.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

21 час назад

В Казани неизвестные убили экс-замначальника танкового училища Валерия Хахина

Важное в РТ

48 минут назад

Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке

чеммытьдуховкупослеобработкиоттараканов

Новости Татарстана

день назад

Студент ветакадемии не планировал устроить теракт утром

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

единоборства для девушек в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Потопов после дождя в Казани больше не будет

Новости Татарстана

20 часов назад

В Зеленодольском районе РТ взрослые и дети в цыганском таборе заболели корью

Новости Татарстана

4 часа назад

Умер глава совхоза «Гигант» Тукаевского района Риф Имамов

Новости Татарстана

день назад

Опека проверит женщину из Казани, которая пьяная гуляла с младенцем

Новости Казани

4 часа назад

100 билетов на тренировку группы Этери Тутберидзе купил казанец Тимур Усманов
Лонгриды
18 минут назад

«Всё тело было исколото»: убили бывшего замначальника Казанкого танкового училища Валерия Хахина

В Казани, в самом центре города, неподалёку от ...

Новости Казани

48 минут назад

Парк тысячелетия Казани в топ-10 пространств с осенней атмосферой

Важное в РТ

48 минут назад

Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке

Новости Казани

3 часа назад

Пьяный казанец пришел в Tele2 и стал угрожать продавцу ножом

Новости Татарстана

3 часа назад

В больнице Казани остаются 6 зараженных лихорадкой Западного Нила
В Татарстане с 2 по 8 сентября выявили 700 случ...
Новости Татарстана
8 минут назад

В Татарстане с 2 по 8 сентября выявили 700 случаев заражения ковидом

Новости Татарстана

4 часа назад

Умер глава совхоза «Гигант» Тукаевского района Риф Имамов

Новости Казани

4 часа назад

100 билетов на тренировку группы Этери Тутберидзе купил казанец Тимур Усманов

Новости Казани

19 часов назад

Казанец ворвался в аптеку с необычным пистолетом
Введен в эксплуатацию профинансированный Банком...
Интересное в Казани
4 дня назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 
Названы еще одни самые высокооплачиваемые вакан...
Новости Казани
час назад

Названы еще одни самые высокооплачиваемые вакансии в Казани