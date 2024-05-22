Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз уже с 1 июня

Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут ожидать существенных изменений в получении льгот, согласно информации, предоставленной пенсионным экспертом Анастасией Киреевой.

Важные нововведения для пенсионеров старше 70 лет включают в себя следующее:

1. Повышение фиксированной выплаты: После достижения 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается, что является признанием заслуг пожилых граждан и их вклада в общество.

2. Скидки на коммунальные услуги: Во многих регионах пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на частичную компенсацию коммунальных услуг, включая капитальный ремонт жилья. После достижения 80 лет они освобождаются полностью от оплаты за счет государства.

Условия получения льгот включают следующее:

- Статус пенсионера: Льготы обычно доступны одиноким пенсионерам или семьям, где преобладают пожилые люди.

- Площадь жилья: Льготы определяются на основе стандарта по площади. Например, в Москве стандарт составляет 33 кв. м на человека. Если жилая площадь превышает этот предел, часть расходов придется оплачивать дополнительно.

Советы для пенсионеров включают следующее:

- Проверка доступных льгот: Обратитесь в местные органы социальной защиты или воспользуйтесь порталом "Госуслуги", чтобы узнать о программах поддержки.

- Подтверждение статуса: Уточните документы, подтверждающие право на льготы, особенно если в семье проживают пенсионеры старше 70 лет.

Эти меры поддержки и льготы отражают заботу государства о старшем поколении, обеспечивая пенсионерам достойные условия жизни и освобождая их от забот о коммунальных расходах.