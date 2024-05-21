Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 21 мая
Пожилые люди, достигшие 70-летнего возраста, могут ожидать значительных изменений в льготах, сообщает пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
Важные нововведения для пенсионеров старше 70 лет включают:
1. Увеличение фиксированной выплаты: После достижения 80 лет размер фиксированной выплаты удваивается, что является признанием заслуг пожилых людей перед обществом.
2. Скидка на коммунальные услуги: Во многих регионах пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на частичную или полную компенсацию коммунальных услуг за счет государства.
Условия для получения льгот включают:
- Статус пенсионера: Льготы чаще всего предоставляются одиноким пенсионерам или семьям, где основную роль играют пожилые люди.
- Площадь жилья: Льготы рассчитываются исходя из стандарта по площади жилья, чтобы определить право на льготы.
Пенсионерам рекомендуется:
- Проверять доступные льготы через органы соцзащиты или портал «Госуслуги».
- Уточнять документы, подтверждающие право на льготы, особенно в случае проживания пожилых родственников старше 70 лет.
Эти изменения в льготах и поддержке свидетельствуют о заботе государства о пожилых гражданах, обеспечивая им возможность жить достойно и не переживать из-за коммунальных расходов.
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