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Теперь категорично запрещено: в России пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 21 мая

Пожилые люди, достигшие 70-летнего возраста, могут ожидать значительных изменений в льготах, сообщает пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

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Пожилые люди, достигшие 70-летнего возраста, могут ожидать значительных изменений в льготах, сообщает пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Важные нововведения для пенсионеров старше 70 лет включают:

1. Увеличение фиксированной выплаты: После достижения 80 лет размер фиксированной выплаты удваивается, что является признанием заслуг пожилых людей перед обществом.
2. Скидка на коммунальные услуги: Во многих регионах пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на частичную или полную компенсацию коммунальных услуг за счет государства.

Условия для получения льгот включают:

- Статус пенсионера: Льготы чаще всего предоставляются одиноким пенсионерам или семьям, где основную роль играют пожилые люди.
- Площадь жилья: Льготы рассчитываются исходя из стандарта по площади жилья, чтобы определить право на льготы.

Пенсионерам рекомендуется:

- Проверять доступные льготы через органы соцзащиты или портал «Госуслуги».
- Уточнять документы, подтверждающие право на льготы, особенно в случае проживания пожилых родственников старше 70 лет.

Эти изменения в льготах и поддержке свидетельствуют о заботе государства о пожилых гражданах, обеспечивая им возможность жить достойно и не переживать из-за коммунальных расходов.

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